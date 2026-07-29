Bhagalpur News: कटिहार : उमस से बेहाल कटिहार ,अब झमाझम बारिश देगी राहत
Bhagalpur News: कटिहार में जुलाई के अंतिम सप्ताह में उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मंगलवार सुबह 8:00 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन नमी के कारण इन्द्रियों पर भारी प्रभाव पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक उमस बरकरार रहने की भविष्यवाणी की है।
Bhagalpur News: कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कटिहार जिले के लोगों को उमस और गर्मी ने बेहाल कर रखा है। मंगलवार सुबह 8:00 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि नमी अधिक रहने के कारण फील्स लाइक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से पूर्वी दिशा की 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है लेकिन वातावरण में भारी नमी के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटे तक उमस बरकरार रहेगी।
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