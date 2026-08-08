Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सहरसा : बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सहरसा से श्रुतिकांत की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्यकर्मियों ने एएनएम की बायोमेट्रिक हाजिरी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने लंबित प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, और मानदेय भुगतान की मांग की। इसके साथ ही, गृह जिले के आसपास महिला स्वास्थ्यकर्मियों की पोस्टिंग की भी मांग की गई।

Bhagalpur News: सहरसा : बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों का प्रदर्शन

Bhagalpur News: सहरसा से श्रुतिकांत की रिपोर्ट पंचायत सरकार भवन में एएनएम की बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज कराने के आदेश के विरोध समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को मांग-पत्र सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। संघ के जिला संयोजक कुमार प्रियांशु ने कहा कि पंचायत सरकार भवन से स्वास्थ्य उपकेंद्रों की दूरी तीन से 10 किलोमीटर तक है। एएनएम को वहां बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए आने-जाने में काफी समय लगेगा। इससे नियमित टीकाकरण समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। संघ ने पूर्व की तरह स्वास्थ्य उपकेंद्र पर उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू रखने की मांग की।

लंबित प्रोन्नति का लाभ देने की मांग

कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मियों की लंबित प्रोन्नति शीघ्र देने की मांग की। संघ ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बावजूद कई संवर्ग के कर्मियों को अब तक प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, एमएसीपी और पेंशन भुगतान में आ रही परेशानियों को भी दूर करने की मांग की गई।

एनएचएम कर्मियों के मानदेय का हो भुगतान

संघ ने 22 जुलाई 2024 से 2 सितंबर 2024 तक कार्य बहिष्कार अवधि के उपार्जित अवकाश को स्वीकृत कर मानदेय भुगतान करने की मांग की। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण में वेटेज का लाभ देने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शर्त को भी समाप्त करने की मांग उठाई गई। कर्मियों ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवा देने वाले संविदा कर्मियों के हित में सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

गृह जिले के आसपास हो महिला स्वास्थ्यकर्मियों की पोस्टिंग

प्रदर्शनकारियों ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित किए जाने पर आपत्ति जताई। संघ ने शिक्षकों की तर्ज पर एएनएम की पोस्टिंग गृह जिला अथवा सीमावर्ती जिले में करने की मांग की। इससे महिला कर्मियों को पारिवारिक और आवागमन संबंधी परेशानियों से राहत मिलने की बात कही गई।

स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने के लिए समस्याओं का समाधान जरूरी

संघ नेताओं ने कहा कि एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका और वैक्सीन कुरियर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कर्मियों की समस्याओं का समाधान होने से स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रदर्शन में प्रमंडल मंत्री सुरेश यादव, सुलोचना, नमिता, वसुंधरा, मोहम्मद शैफ, कल्याणी, अंबिका, शांति, परमिला, गुंजन, संतोष कुमार, जीवेश कुमार, नंद कुमार खां, माधव खां, भारतेंटु शेखर, मदन मोहन सहाय, सुमन कुमार, दिलीप कुमार, संजय मोहंती, सुमन, सालिनी, जूली कुमारी, चंदा कुमारी, अभिषेक सिंह सहित अन्य कर्मी शामिल हुए।

संबंधित प्रश्न

स्वास्थ्यकर्मियों ने किन मांगों के लिए प्रदर्शन किया?
स्वास्थ्यकर्मियों ने एएनएम की बायोमेट्रिक हाजिरी, लंबित प्रोन्नति, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, और मानदेय भुगतान की मांग की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।