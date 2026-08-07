Bhagalpur News: बांका :धोरैया सीएचसी महज दो महिला डॉक्टरों के भरोसे, तीन लाख की आबादी निर्भर

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों महज दो महिला चिकित्सकों के भरोसे संचालित हो रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर धोरैया प्रखंड सहित आसपास के क्षेत्रों की करीब तीन लाख की आबादी इलाज के लिए निर्भर है। चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ओपीडी में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन सीमित डॉक्टर होने से इलाज में देरी होती है। कई बार गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए भागलपुर या बांका सदर अस्पताल रेफर करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से चिकित्सकों के रिक्त पद नहीं भरे गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है।