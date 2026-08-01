Bhagalpur News: टीवी मरीजों को मिला फूड बास्केट
Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला में निश्चय पोषण आहार के अंतर्गत
Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला में निश्चय पोषण आहार के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर टीवी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार दास ने बताया कि कार्यक्रम के पहले प्रखंड के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा घर घर जाकर रोगियों की पहचाने कराई गई। कार्यक्रम में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड लेखा प्रबंधक, सहित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।