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Bhagalpur News: टीवी मरीजों को मिला फूड बास्केट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला में निश्चय पोषण आहार के अंतर्गत

Bhagalpur News: टीवी मरीजों को मिला फूड बास्केट

Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला में निश्चय पोषण आहार के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर टीवी मरीजों को फूड बास्केट का वितरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजीव कुमार दास ने बताया कि कार्यक्रम के पहले प्रखंड के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा घर घर जाकर रोगियों की पहचाने कराई गई। कार्यक्रम में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड लेखा प्रबंधक, सहित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे।

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