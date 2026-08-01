Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: जिले में सात तरह के रोग से पीड़ित मरीजों की होगी पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: अगस्त में स्पेशल एनसीडी ड्राइव का आयोजन किया जाएगा बीपी, शुगर व कैंसर मरीजों की

Bhagalpur News: जिले में सात तरह के रोग से पीड़ित मरीजों की होगी पहचान

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व कैंसर जैसे गैर संचारी रोग (एनसीडी) से पीड़ित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित अंतराल पर एनसीडी स्क्रीनिंग ड्राइव का आयोजन किया जाता है। विभाग की ओर से अगस्त माह में भी बीपी, शुगर व कैंसर रोगियों की पहचान के लिए स्पेशल एनसीडी ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस बार स्क्रीनिंग में चार नए बीमारी को जोड़ा गया है। बीपी, शुगर व कैंसर के साथ-साथ टीबी, सीओपीडी, एनिमिया व सिफलिस जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान की जाएगी। इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां जारी हैं। शहर के सदर अस्पताल समेत जिलेभर के सरकारी अस्पतालों में सात बीमारी से ग्रसित मरीजों को ढूंढ़ने के लिए सघन जांच की जाएगी। विभाग की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा की जा रही है। इससे संबंधित अधिसूचना एक दो दिन में जारी की जाएगी。

पहली बार चार नए तरह के रोग शामिल

स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्षों से एनसीडी ड्राइव के तहत सिर्फ बीपी, शुगर व कैंसर की जांच की जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार चार नए बीमारी को इस स्क्रीनिंग में शामिल किया गया है। सूबे में इन बीमारियों का प्रसार तेजी से हो रहा है। विभाग का मकसद है कि अभियान चलाकर सात तरह की बीमारी के मरीजों को ढूंढ़कर उनका इलाज शुरू किया जाए। अस्पतालों से मरीजों की नि:शुल्क जांच व दवा दी जाएगी। नियमित अंतराल में दवा सेवन से इन बीमारियों के मरीज की संख्या घटती चली जाएगी। मामले पर जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार मनस्वी ने बताया कि चार नई बीमारी को इस अभियान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। फिलहाल विभागीय निर्देश का इंतजार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनसीडी स्क्रीनिंग ड्राइव के तहत कौन-कौन सी बीमारियों की पहचान की जाएगी?
इस बार स्क्रीनिंग में बीपी, शुगर, कैंसर, टीबी, सीओपीडी, एनिमिया व सिफलिस जैसी बीमारियों की पहचान की जाएगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।