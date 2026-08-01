Bhagalpur News: जिले में सात तरह के रोग से पीड़ित मरीजों की होगी पहचान

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व कैंसर जैसे गैर संचारी रोग (एनसीडी) से पीड़ित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित अंतराल पर एनसीडी स्क्रीनिंग ड्राइव का आयोजन किया जाता है। विभाग की ओर से अगस्त माह में भी बीपी, शुगर व कैंसर रोगियों की पहचान के लिए स्पेशल एनसीडी ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस बार स्क्रीनिंग में चार नए बीमारी को जोड़ा गया है। बीपी, शुगर व कैंसर के साथ-साथ टीबी, सीओपीडी, एनिमिया व सिफलिस जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान की जाएगी। इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां जारी हैं। शहर के सदर अस्पताल समेत जिलेभर के सरकारी अस्पतालों में सात बीमारी से ग्रसित मरीजों को ढूंढ़ने के लिए सघन जांच की जाएगी। विभाग की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा की जा रही है। इससे संबंधित अधिसूचना एक दो दिन में जारी की जाएगी。