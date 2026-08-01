Bhagalpur News: जिले में सात तरह के रोग से पीड़ित मरीजों की होगी पहचान
Bhagalpur News: अगस्त में स्पेशल एनसीडी ड्राइव का आयोजन किया जाएगा बीपी, शुगर व कैंसर मरीजों की
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व कैंसर जैसे गैर संचारी रोग (एनसीडी) से पीड़ित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित अंतराल पर एनसीडी स्क्रीनिंग ड्राइव का आयोजन किया जाता है। विभाग की ओर से अगस्त माह में भी बीपी, शुगर व कैंसर रोगियों की पहचान के लिए स्पेशल एनसीडी ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इस बार स्क्रीनिंग में चार नए बीमारी को जोड़ा गया है। बीपी, शुगर व कैंसर के साथ-साथ टीबी, सीओपीडी, एनिमिया व सिफलिस जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों की पहचान की जाएगी। इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां जारी हैं। शहर के सदर अस्पताल समेत जिलेभर के सरकारी अस्पतालों में सात बीमारी से ग्रसित मरीजों को ढूंढ़ने के लिए सघन जांच की जाएगी। विभाग की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा की जा रही है। इससे संबंधित अधिसूचना एक दो दिन में जारी की जाएगी。
पहली बार चार नए तरह के रोग शामिल
स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्षों से एनसीडी ड्राइव के तहत सिर्फ बीपी, शुगर व कैंसर की जांच की जाती थी। लेकिन इस बार पहली बार चार नए बीमारी को इस स्क्रीनिंग में शामिल किया गया है। सूबे में इन बीमारियों का प्रसार तेजी से हो रहा है। विभाग का मकसद है कि अभियान चलाकर सात तरह की बीमारी के मरीजों को ढूंढ़कर उनका इलाज शुरू किया जाए। अस्पतालों से मरीजों की नि:शुल्क जांच व दवा दी जाएगी। नियमित अंतराल में दवा सेवन से इन बीमारियों के मरीज की संख्या घटती चली जाएगी। मामले पर जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार मनस्वी ने बताया कि चार नई बीमारी को इस अभियान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। फिलहाल विभागीय निर्देश का इंतजार है।
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