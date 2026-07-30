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Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन बेलदौर, एक संवाददाता

Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन

Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन बेलदौर, एक संवाददाताथाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर दो लोगों को नामजद बनाते हुए छेड़खानी करने एवं इसका विरोध करने पर गाली गलौज कर गले में पहने सोने का चेन छीन लेने की शिकायत की है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। आवेदिका के मुताबिक वह अपने मामा के घर पर रहकर एक ब्यूटी पार्लर दूकान का संचालन कर रही है। घटना के समय वह अपनी दुकान पर जा रही थी। इसी क्रम में घटनास्थल पर दो नामजद युवक उसे जबरन रोककर छेड़खानी करने लगा।

इसका विरोध करने पर नामजदों ने लप्पड़ थप्पड़ मारा एवं बाल पकड़ कर गला दबाकर हत्या करने का असफल प्रयास किया। घटना के बाद उसने अपने मामा के घर वापस लौटकर इसकी जानकारी दी। जानकारी पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस के 112 टीम को काॅल कर दी। सूचना पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच की, लेकिन तब तक दोनों नामजद फरार हो गए। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने गुरुवार को बताया कि आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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