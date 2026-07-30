Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन

Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन
Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन बेलदौर, एक संवाददाता
Bhagalpur News: खगड़िया : विवाहिता से दो युवको ने की छेड़खानी, दिया आवेदन बेलदौर, एक संवाददाताथाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर दो लोगों को नामजद बनाते हुए छेड़खानी करने एवं इसका विरोध करने पर गाली गलौज कर गले में पहने सोने का चेन छीन लेने की शिकायत की है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। आवेदिका के मुताबिक वह अपने मामा के घर पर रहकर एक ब्यूटी पार्लर दूकान का संचालन कर रही है। घटना के समय वह अपनी दुकान पर जा रही थी। इसी क्रम में घटनास्थल पर दो नामजद युवक उसे जबरन रोककर छेड़खानी करने लगा।
इसका विरोध करने पर नामजदों ने लप्पड़ थप्पड़ मारा एवं बाल पकड़ कर गला दबाकर हत्या करने का असफल प्रयास किया। घटना के बाद उसने अपने मामा के घर वापस लौटकर इसकी जानकारी दी। जानकारी पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस के 112 टीम को काॅल कर दी। सूचना पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच की, लेकिन तब तक दोनों नामजद फरार हो गए। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने गुरुवार को बताया कि आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।