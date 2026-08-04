Bhagalpur News: पूर्णिया: जलजमाव से राहगीर और व्यवसायी परेशान

स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हरदा बाजार के सर्विस रोड पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी काफी कठिनाई होती है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले किसानों और ग्राहकों को जलजमाव के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसका असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ रहा है।

स्थायी समाधान की मांग

रणधीर कुमार सिंह, मिथुन कुमार, अंकित कुमार और सुबोध ठाकुर समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले हरदा-सतकोदरिया मार्ग के किनारे नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप बारिश का पानी सर्विस रोड और हरदा-सतकोदरिया मार्ग पर जमा हो जाता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अफरोज आलम ने कहा कि विकास के दावों के बावजूद हरदा बाजार जैसी महत्वपूर्ण जगह पर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी पहल की आवश्यकता है। स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से हरदा बाजार के सर्विस रोड और हरदा-सतकोदरिया मार्ग पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा अधूरे नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है, ताकि लोगों को जलजमाव की समस्या से राहत मिल सके। पूर्णिया: जलजमाव से राहगीर और व्यवसायी परेशान