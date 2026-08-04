Bhagalpur News: पूर्णिया: जलजमाव से राहगीर और व्यवसायी परेशान
Bhagalpur News: हरदा बाजार के सर्विस रोड में हल्की बारिश के बाद तालाब जैसी स्थिति बन गई है। जलजमाव के कारण किसानों, व्यवसायियों और आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण यह समस्या वर्षों से है। जिला प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की गई है।
Bhagalpur News: हरदा, एक संवाददाता। एनएच-31 स्थित हरदा बाजार का सर्विस रोड हल्की बारिश के बाद ही तालाब में तब्दील हो जा रहा है। सड़क पर जलजमाव होने से बाजार आने वाले किसानों, व्यवसायियों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जल निकासी की समस्या
स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हरदा बाजार के सर्विस रोड पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी काफी कठिनाई होती है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले किसानों और ग्राहकों को जलजमाव के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसका असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ रहा है।
स्थायी समाधान की मांग
रणधीर कुमार सिंह, मिथुन कुमार, अंकित कुमार और सुबोध ठाकुर समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले हरदा-सतकोदरिया मार्ग के किनारे नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप बारिश का पानी सर्विस रोड और हरदा-सतकोदरिया मार्ग पर जमा हो जाता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अफरोज आलम ने कहा कि विकास के दावों के बावजूद हरदा बाजार जैसी महत्वपूर्ण जगह पर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी पहल की आवश्यकता है। स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से हरदा बाजार के सर्विस रोड और हरदा-सतकोदरिया मार्ग पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा अधूरे नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है, ताकि लोगों को जलजमाव की समस्या से राहत मिल सके। पूर्णिया: जलजमाव से राहगीर और व्यवसायी परेशान
सवाल-जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें