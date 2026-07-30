Bhagalpur News: प्रखंड के विभिन्न जगहों पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा
Bhagalpur News: पीरपैंती में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे भक्तिभाव से मनाया गया। महर्षि मेंहीं हृदयपीठ में सत्संग प्रवचन आयोजित हुआ, जिसमें डॉ. परमानंद साहब ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर योगाश्रम मुरली पहाड़ी में भी समारोह का आयोजन हुआ।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम और पूरे भक्तिभाव से मनाया गया। इस अवसर पर प्रखंड मुख्यालय स्थित महर्षि मेंहीं हृदयपीठ में दो पालियों में सत्संग प्रवचन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम महर्षि मेंहीं हृदयपीठ के संस्थापक और आचार्य डॉ. परमानंद साहब के नेतृत्व में श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों ने गुरु महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात डॉ. परमानंद ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। वहीं गुरु पूर्णिमा महर्षि मेंही योगाश्रम मुरली पहाड़ी बाराहाट में भी मनाया गया।
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