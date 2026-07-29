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Bhagalpur News: लखीसराय: गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर में निकली भव्य पालकी यात्रा, भक्ति में झूमे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लखीसराय के साई बाबा मंदिर में उत्साह और श्रद्धा के साथ महोत्सव मनाया गया। काकड़ आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद विशेष पूजन और पालकी यात्रा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों पर झूमते हुए प्रसाद ग्रहण किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Bhagalpur News: लखीसराय: गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर में निकली भव्य पालकी यात्रा, भक्ति में झूमे श्रद्धालु

Bhagalpur News: लखीसराय से अजय कुमार की रिपोर्ट लखीसराय, एक प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को लखीसराय स्थित साई बाबा मंदिर में श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सुबह काकड़ आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद साई बाबा का मंगल स्नान, विशेष पूजन एवं छोटी आरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक अनुष्ठानों के उपरांत साई बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा साई मंदिर से निकलकर पुरानी बाजार, चितरंजन रोड, प्रभात चौक, धर्मराज चौक, इंग्लिश मोहल्ला और बिजली ऑफिस मार्ग होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची।

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यात्रा के दौरान श्रद्धालु "साई राम" और "जय साईनाथ" के जयघोष लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों की धुन पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा। शाम के समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साई बाबा मंदिर को आकर्षक रंग-बिरंगी विद्युत सजावट से सजाया गया था, जिससे मंदिर की भव्यता और भी बढ़ गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में साई भक्त गंगा प्रसाद सहित मंदिर समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पालकी यात्रा और भंडारे के दौरान श्रद्धालुओं से कतारबद्ध एवं अनुशासित तरीके से प्रसाद ग्रहण करने तथा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आयोजन के समापन पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन ने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया।

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