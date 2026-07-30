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Bhagalpur News: गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा पर अकबरनगर और आस-पास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पवित्र स्नान किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। भक्तों ने अपने गुरुजनों के दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना की।

Bhagalpur News: गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को अकबरनगर, खेरैहिया, भवनाथपुर, बसंतपुर, श्रीरामपुर, इंग्लिश चिचरौन सहित आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पहुंचकर पवित्र स्नान किया तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर गुरुजनों एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा-अर्चना की और अपने गुरुजनों का सम्मान करते हुए उनके दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना की।

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