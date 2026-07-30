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Bhagalpur News: अजगैवीनाथ मंदिर पर गुरु की समाधि की हुई पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अजगैवीनाथ मंदिर में गुरु-शिष्य परंपरा के तहत पूजा-अर्चना की गई। महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि मंदिर में ब्रह्मलीन गणेश भारती, पुरुषोत्तम भारती, और शिव भारती की समाधियों की विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर ढोल नगाड़े के साथ महाआरती भी आयोजित की गई।

Bhagalpur News: अजगैवीनाथ मंदिर पर गुरु की समाधि की हुई पूजा

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु-शिष्य की परंपरा के तहत अजगैवीनाथ मंदिर पर गुरु की समाधि की पूजा-अर्चना नियम निष्ठा के साथ की गई। इसके अलावा आरती का आयोजन हुआ। अजगैवीनाथ मंदिर के स्थानापति महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन गणेश भारती, पुरुषोत्तम भारती, शिव भारती की समाधि की पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर ढोल नगाड़े के साथ आरती का आयोजन कर महाआरती की गई।

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