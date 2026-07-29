Bhagalpur News: कटिहार : गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने की गुरु पूजा
Bhagalpur News: कटिहार में गुरु पूर्णिमा का उत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस पर विभिन्न सत्संग मंदिरों में पूजा अर्चना की। उन्होंने संत सतगुरु महर्षि मेंही के चित्र पर पुष्प अर्पित किए एवं संतमत के दर्शन पर चर्चा की।
Bhagalpur News: कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। जिले में श्रद्धा एवं आस्था के साथ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। आदि गुरु वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस को श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुधवार को जिले के विभिन्न सत्संग मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओं में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने ब्रह्मलीन संत सतगुरु महर्षि मेंही के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पूजा अर्चना किया एवं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए संतमत के दर्शन पर प्रकाश डाला गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।