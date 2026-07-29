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Bhagalpur News: बांका : मंदार क्षेत्र के विभिन्न गुरु आश्रमों में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका जिले के मंदार क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने आश्रमों में पूजन, भजन-कीर्तन, और प्रवचन में भाग लिया। हर जगह आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है, जिसमें सामूहिक हवन और सत्संग का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखी।

Bhagalpur News: बांका : मंदार क्षेत्र के विभिन्न गुरु आश्रमों में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। पवित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को बांका जिले के मंदार क्षेत्र स्थित विभिन्न गुरु आश्रमों में श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ आश्रमों में उमड़ने लगी, जहां गुरुजनों का पूजन, चरण वंदन तथा आशीर्वाद प्राप्त करने का सिलसिला जारी है। विभिन्न आश्रमों में धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, प्रवचन तथा प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु को ज्ञान, संस्कार और जीवन का मार्गदर्शक बताते हुए उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। कई स्थानों पर सामूहिक हवन एवं सत्संग का भी आयोजन हुआ।

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गुरु पूर्णिमा को लेकर पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। आश्रम प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, बैठने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय रहा।

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