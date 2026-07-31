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Bhagalpur News: सावन में महिलाओं की कलाइयों में खनक रहीं हरी चूड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फोटो श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक बनी हरी चूड़ियां बाजारों में खरीदारी को

Bhagalpur News: सावन में महिलाओं की कलाइयों में खनक रहीं हरी चूड़ियां

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। सावन का महीना शुरू होते ही भागलपुर के बाजारों में हरी चूड़ियों की खनक गूंजने लगी है। स्टेशन चौक, खलीफाबाग और तिलकामांझी के बाजारों में स्थित कॉस्मेटिक दुकानों पर गुरुवार सुबह से ही महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। सुहागिन महिलाएं और युवतियां अपनी पसंद की हरी चूड़ियां खरीदने में जुटी हैं। चूड़ियों की खरीदारी को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। चुनिहारी टोला के चूड़ी दुकानदार संजीव कुमार ने बताया कि सावन शुरू होने से पहले हरी चूड़ियों की बिक्री बढ़ गई है। कांच, लाख और डिजाइनर चूड़ियों के नए-नए कलेक्शन ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं क्योंकि हरा रंग प्रकृति, हरियाली, समृद्धि, उर्वरता और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

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महिलाएं क्यों पहनतीं हैं हरी चूड़ियां

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इसलिए विवाहित और अविवाहित महिलाएं उनकी पूजा करती हैं और हरी चूड़ियां पहनकर सुखी वैवाहिक जीवन तथा अच्छे वर की कामना करती हैं। तिलकामांझी निवासी प्रियंका कुमारी ने बताया कि हरी चूड़ियां सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आस्था का प्रतीक है। सावन में इन्हें पहनना शुभ माना जाता है और त्योहार की रौनक को बढ़ाता है। पूजा कुमारी कहती हैं कि सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनना हमारे लिए सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि खुशी का एहसास भी है। महिलाओं व युवतियों का मानना है कि यह सिर्फ शृंगार नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा है।

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सावन में हरी चूड़ी का महत्व

हरा रंग को हरियाली व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

सुहागिन महिलाएं पति के लंबी उम्र और सुख शांति के लिए पहनती हैं।

सोलह शृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है रंग-बिरंगी चूड़ियां।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिलाएं हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं?
महिलाएं हरी चूड़ियां भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा के लिए पहनती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन तथा अच्छे वर की कामना करती हैं।
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