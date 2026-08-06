Bhagalpur News: मधुबन दियारा में संतमत सत्संग का आयोजन
Bhagalpur News: पीरपैंती के मधुबन दियारा में छठे श्रावणी दिवस पर संतमत सत्संग का आयोजन किया गया। डॉ. शिवनाथ बाबा ने इसका नेतृत्व किया। श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज की तस्वीर पर माला चढ़ाई। प्रवचन स्वामी सौदागर बाबा, डॉ. शिवनाथ बाबा और अन्य ने दिए। गुरु भजन भी प्रस्तुत किए गए।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के मधुबन दियारा के मुरारीहैया गुरुकुंज परिसर में छठे श्रावणी दिवस के अवसर पर संतमत सत्संग का भव्य आयोजन हुआ। जिसका नेतृत्व डॉ. शिवनाथ बाबा ने की। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज की तस्वीर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रवचन स्वामी सौदागर बाबा, डॉ. शिवनाथ बाबा, शिवपूजन बाबा, विशन बाबा, शिव बाबा, हीरालाल बाबा आदि ने दिया और गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। गुरु भजन मुरारी दास, हैया देवी, धर्मेंद्र दास, सुभाष दास, बब्बर दास, तेतरी देवी, गुंजा देवी, रीता देवी आदि ने प्रस्तुत किए।
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