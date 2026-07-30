Bhagalpur News: लखीसराय : मां चंडिका मंदिर निर्माण को लेकर 24 घंटे का रामधुन संपन्न, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
Bhagalpur News: महेशपुर पंचायत के गाड़ी बिशनपुर तालाब स्थित छठ घाट पर मां चंडिका मंदिर के निर्माण का शुभारंभ पूर्णिमा के अवसर पर किया गया। 24 घंटे के रामधुन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और राम नाम संकीर्तन का आनंद लिया। आयोजकों ने जनसहयोग से मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहायता की अपील की।
Bhagalpur News: वैदेही शरण की रिपोर्ट: कजरा, एक संवाददाता। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत अंतर्गत गाड़ी बिशनपुर तालाब स्थित छठ घाट पर मां चंडिका मंदिर निर्माण के शुभारंभ को लेकर पूर्णिमा के पावन अवसर पर 24 घंटे का भव्य रामधुन कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राम नाम संकीर्तन का आनंद लिया तथा मंदिर निर्माण की सफलता के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी नीरज कुमार ने की। वहीं कोषाध्यक्ष दामोदर महतो उर्फ दामो बाबू ने आयोजन की व्यवस्थाओं का संचालन किया। आयोजन को सफल बनाने में अमृत महतो, बिरो महतो उर्फ मामा ठाकुर, बमबम कुमार, अंशु चंदन उर्फ मोरिया, संजय महतो सहित अनेक ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
रामधुन का संचालन शिवनगर के बाजो बाबू की मंडली द्वारा किया गया। वहीं प्रसिद्ध भजन गायक अरबिंद शर्मा ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण "जय श्रीराम" के उद्घोष और भजन-कीर्तन से गूंजता रहा। आयोजकों ने बताया कि मां चंडिका मंदिर निर्माण का कार्य जनसहयोग से कराया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील भी की गई। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।