Bhagalpur News: लखीसराय : मां चंडिका मंदिर निर्माण को लेकर 24 घंटे का रामधुन संपन्न, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

Bhagalpur News: वैदेही शरण की रिपोर्ट: कजरा, एक संवाददाता। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत अंतर्गत गाड़ी बिशनपुर तालाब स्थित छठ घाट पर मां चंडिका मंदिर निर्माण के शुभारंभ को लेकर पूर्णिमा के पावन अवसर पर 24 घंटे का भव्य रामधुन कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर राम नाम संकीर्तन का आनंद लिया तथा मंदिर निर्माण की सफलता के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी नीरज कुमार ने की। वहीं कोषाध्यक्ष दामोदर महतो उर्फ दामो बाबू ने आयोजन की व्यवस्थाओं का संचालन किया। आयोजन को सफल बनाने में अमृत महतो, बिरो महतो उर्फ मामा ठाकुर, बमबम कुमार, अंशु चंदन उर्फ मोरिया, संजय महतो सहित अनेक ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।