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Bhagalpur News: अररिया: नागेश्वर महादेव मंदिर से शहर में निकली भव्य कांवर यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फारबिसगंज में सावन माह की दूसरी सोमवारी पर नागेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। श्रद्धालुओं ने पवित्र जल भरकर शिवालय में अर्पित किया और शोभायात्रा का आयोजन किया। यात्रा दौरान 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के नारों से वातावरण गूंज उठा।

Bhagalpur News: अररिया: नागेश्वर महादेव मंदिर से शहर में निकली भव्य कांवर यात्रा

Bhagalpur News: फारबिसगंज,एक संवाददाता। सावन माह की दूसरी सोमवारी के अवसर पर शहर के वार्ड संख्या 8 स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से भक्तों ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। श्रद्धा,भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं की संख्या पुरुष श्रद्धालुओं से ज्यादा थी। कांवरियों ने स्थानीय अस्पताल रोड़ स्थित डॉ. अलख निरंजन के पोखर से पवित्र जल भरकर पहले बड़ा शिवालय महादेव मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत जल अर्पण किया गया। इसके बाद यात्रा पुन: नागेश्वर महादेव मंदिर लौटकर, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की गई।यात्रा के दौरान पूरा वातावरण 'बोल बम', 'हर-हर महादेव' और शिव भजनों से गूंज उठा।

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डीजे की भक्तिमय धुनों पर श्रद्धालु झूमते हुए आगे बढ़ते रहे। जगह-जगह स्थानीय लोगों ने कांवरियों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद नंदन ठाकुर,संतोष पासवान, पवन लड्ढा, सुनील रजक,सुजीत राय, रमन पोद्दार, राजू रजक,प्रेम प्रकाश सिंह,विकास पोद्दार, किशन पोद्दार, सपना राय, उषा देवी सोमानी,बेबी देवी,ज्योति कुमारी,संगीता देवी,मुन्नी देवी, कल्पना देवी,राधा कुमारी,कंचन शर्मा,मंजू देवी,नीलम देवी, लीला देवी,पिंकी देवी,मीरा देवी,अंजू देवी,नंदिनी, छोटू, काजल, कोमल सहित सैकड़ो की संख्या में शिवभक्त श्रद्धालु उपस्थित थे।

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