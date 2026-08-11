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Bhagalpur News: त्रिमुहान घाट से तेलोंधा तक निकली कलश शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर कहलगांव में त्रिमुहान घाट से तेलोंधा गांव तक भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। महिलाओं और कन्याओं ने गंगा स्नान कर कलश में गंगाजल भरा और ‘बोलबम’ के जयकारों के साथ यात्रा की। आयोजन में भजन संध्या भी हुई जिसमें कला का प्रदर्शन किया गया।

Bhagalpur News: त्रिमुहान घाट से तेलोंधा तक निकली कलश शोभायात्रा

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर सोमवार को कहलगांव के त्रिमुहान घाट से तेलोंधा गांव तक गाजे-बाजे के साथ भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और कन्याओं के साथ ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभायात्रा में शामिल महिलाओं एवं कन्याओं ने सबसे पहले त्रिमुहान घाट पर गंगा स्नान किया। इसके बाद गंगा पूजन कर कलश में गंगाजल भरा और कलश को माथे पर धारण कर पंक्तिबद्ध होकर ‘बोलबम’ के जयकारा लगाते हुए तेलोंधा के लिए प्रस्थान किया। गाजे-बाजे और जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। आयोजन से जुड़े मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि सोमवार की रात भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया।

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इसमें गायिका बाबी राज, अंजू माही और पूरण सहित अन्य कलाकारों ने भक्ति गीत एवं भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्तिरस में सराबोर कर दिया।

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