Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज: सेवा शिविर का भूमि एवं राजस्व मंत्री ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: किशनगंज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावणी सेवा शिविर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने कांवरियों की सेवा को पुण्य का कार्य बताया। यह सेवा शिविर 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अधिक विस्तार पा रहा है। कई स्थानीय लोग एवं भक्त इस अवसर पर उपस्थित थे।

Bhagalpur News: किशनगंज: सेवा शिविर का भूमि एवं राजस्व मंत्री ने किया उद्घाटन

Bhagalpur News: किशनगंज से राकेश की रिपोर्ट बाबा धाम के रास्ते में बांका जिला के कटोरिया स्थित कुरावा गांव में बने किशनगंज सेवा सदन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावणी सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन गुरुवार को हुआ। भव्य उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य अतिथि अरविंद जी लुणावत, किशनगंज सेवा सदन के अध्यक्ष हनुमान श्रीमाल, दिनेश अग्रवाल ने फीता काटकर एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर कहा कि कांवरियों की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है, और बहुत ही पुण्य का काम है।

ये भी पढ़ें:‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’

जिस पर महादेव की कृपा होती है वह सबसे सुखी मनुष्य है। उन्होंने मानव सेवा पर जोर देते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किशनगंज सेवा सदन में बेहतर सेवा का कार्य होता है इसके लिए आयोजन करने वाले लोगों की सहाना की। उद्घाटन अवसर पर किशनगंज सेवा सदन के अध्यक्ष हनुमान श्रीमाल ने कांवरियों को दी जा रही सेवा के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि इस बार सेवा शिविर का 26 वां साल है। छोटे रूप में शुरू किया गया सेवा कार्य आज विस्तार रूप ले चुका है। उन्होंने सभी सहयोगियों एवं दाताओं का भी आभार व्यक्त किया।इस मौके पर सेवा सदन के अध्यक्ष हनुमान श्रीमाल, सचिव शीत प्रसाद, कोषाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, मिडिया प्रभारी त्रिभुवन दुबे, मुकेश साहा, कमलेश कुमार, विनोद साहा, चंद्र भूषण सहित बड़ी संख्या में किशनगंज के लोग एवं भक्तगण मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’
ये भी पढ़ें:बांका : विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का प्रभारी मंत्री ने अबरखा के पर्यटन मंडप से किया उद्घाटन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।