Bhagalpur News: जमुई : केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन की गेरुआ (सुईया) में सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ
Bhagalpur News: झाझा (जमुई) में केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन का सेवा शिविर गुरुवार को भव्य तरीके से शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रद्धालु कांवरिया माताओं द्वारा किया गया। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने इसे समाज की सहभागिता और नारी शक्ति का प्रेरणादायक प्रतीक बताया।
Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन की गेरुआ (सुईया) में सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। गुरुवार की रात वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना एवं श्रद्धाभाव के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिविर का उदघाटन श्रद्धालु कांवरिया माता-बहनों द्वारा फीता काटकर किया गया। पावन श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालु कांवरियों की सेवा एवं सहायता के उद्देश्य से केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन, झाझा द्वारा संचालित सेवा शिविर नारी शक्ति के सम्मान एवं समाज की सहभागिता का प्रेरणादायी प्रतीक रहा। इस अवसर पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा उन्होंने फाउंडेशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अनुकरणीय पहल बताया।
कार्यक्रम में फाउंडेशन के अध्यक्ष सुबोध केसरी, कोषाध्यक्ष विक्रम केशरी (विक्की), सचिव अमित केशरी (लालो), सक्रिय सदस्य उपेन्द्र केशरी, संजीव केशरी, रामोतार केशरी, विश्वनाथ केशरी, राजेश केशरी, प्रमोद केशरी, गौरव केशरी, जयनारायण केशरी (खलासी मुहल्ला), रामु केशरी, विवेक केशरी, लड्डू केशरी, गोलू केशरी, रिंकू केशरी सहित अनेक समाजसेवी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। महिला सदस्यों में उमा देवी, पिंकी देवी, पुनम देवी, सोनम केशरी तथा पश्चिम बंगाल से पधारे श्री तरुण साह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
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