Bhagalpur News: जमुई : केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन की गेरुआ (सुईया) में सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ

Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन की गेरुआ (सुईया) में सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। गुरुवार की रात वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना एवं श्रद्धाभाव के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिविर का उदघाटन श्रद्धालु कांवरिया माता-बहनों द्वारा फीता काटकर किया गया। पावन श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालु कांवरियों की सेवा एवं सहायता के उद्देश्य से केसरवानी कांवरिया सेवा फाउंडेशन, झाझा द्वारा संचालित सेवा शिविर नारी शक्ति के सम्मान एवं समाज की सहभागिता का प्रेरणादायी प्रतीक रहा। इस अवसर पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा उन्होंने फाउंडेशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए अनुकरणीय पहल बताया।