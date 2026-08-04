Bhagalpur News: बांका : पिपरानाथ में गंगा महाआरती का भव्य आयोजन, विधायक हुए शामिल

Bhagalpur News: बांका, एक संवाददाता। बौंसी प्रखंड के पिपरानाथ में रविवार शाम गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। वैदिक मंत्रोच्चार, दीपों की रोशनी और भजन-कीर्तन के बीच महाआरती संपन्न हुई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ने भी भाग लेकर पूजा-अर्चना की तथा क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की थी, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा मैया एवं भगवान शिव की आराधना कर परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना की।