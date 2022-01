सरकार शिक्षकों को शराबी एवं शराब माफिया से पिटवाना चाहती है: शिक्षक संघ

Government wants to get teachers beaten up by drunkards and liquor mafia: Teachers' Union

अररिया। वरीय संवाददाता

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मो जाफ़र रहमानी ने शिक्षकों को चोरी छिपे शराब पीनेवाले या उसकी आपूर्ति करनेवाले लोगों की पहचान कर मद्यनिषेध विभाग को सूचना देनेवाले फरमान को निंदनीय, बेतुका, शिक्षकों को प्रताडित करनेवाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इस आदेश को फौरन वापस लेने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को शराबी एवं शराब माफिया से पिटवाना चाहती है। सरकार की पुलिस एवं उनकी सारी एजेंसी शराबबंदी में असफल हो गई तो अब ये काम शिक्षकों को देना चाहती है। अब शिक्षक शराबी या शराब माफिया को सूचना दे अथवा नहीं दे, लेकिन यदि उस क्षेत्र का शराबी या शराब माफिया पकड़ा जाएगा तो शराबी और शराब माफिया उस क्षेत्र के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं पर शक करते हुए उनके साथ दुर्ब्यवहार करेगा। उनका अपहरण हो सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। शिक्षक हमेशा से शराबबंदी के पक्षधर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। शिक्षकों ने मानवश्रृंखला को सफल बनाया। शिक्षकों को शराबबंदी के जागरूकता अभियान में लगाया जाए न कि जासूसी में।