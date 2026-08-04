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Bhagalpur News: एफआरएस पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी फिर फिसली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार में समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी एफ आर एस पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों के 5 लाख 81 हजार 308 विद्यार्थियों में से केवल 3 लाख 40 हजार 828 का ही पंजीकरण हुआ। चिंताजनक है कि पंजीकृत विद्यार्थियों में से सिर्फ 28001 विद्यार्थियों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है।

Bhagalpur News: एफआरएस पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी फिर फिसली

Bhagalpur News: कटिहार। समग्र शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी एफ आर एस पोर्टल पर निबंधन एवं उपस्थित प्रतिवेदन ने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति की तस्वीर साफ कर दी है। जिले के 5 लाख 81हजार 308 विद्यार्थियों में से 3 लाख 40 हजार 828 का ही पोर्टल पर निबंधन हो सका है। जबकि 240480 छात्र-छात्राएं अभी पंजीकरण से वंचित हैं। सबसे चिंताजनक बात यह रही की पंजीकृत विद्यार्थियों में केवल 28001 को ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हुई।

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