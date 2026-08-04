Bhagalpur News: एफआरएस पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी फिर फिसली
Bhagalpur News: कटिहार में समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी एफ आर एस पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों के 5 लाख 81 हजार 308 विद्यार्थियों में से केवल 3 लाख 40 हजार 828 का ही पंजीकरण हुआ। चिंताजनक है कि पंजीकृत विद्यार्थियों में से सिर्फ 28001 विद्यार्थियों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है।
Bhagalpur News: कटिहार। समग्र शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी एफ आर एस पोर्टल पर निबंधन एवं उपस्थित प्रतिवेदन ने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति की तस्वीर साफ कर दी है। जिले के 5 लाख 81हजार 308 विद्यार्थियों में से 3 लाख 40 हजार 828 का ही पोर्टल पर निबंधन हो सका है। जबकि 240480 छात्र-छात्राएं अभी पंजीकरण से वंचित हैं। सबसे चिंताजनक बात यह रही की पंजीकृत विद्यार्थियों में केवल 28001 को ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हुई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें