Bhagalpur News: लखीसराय: श्रावणी मेला: अशोकधाम में खाद्य व पूजा सामग्री की दरें तय, सभी दुकानों पर रेट चार्ट प्रदर्शित करने का आदेश

Bhagalpur News: लखीसराय से अजय कुमार की रिपोर्ट लखीसराय एक प्रतिनिधि । श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री एवं पूजा से संबंधित सामान उपलब्ध कराने तथा अधिक कीमत वसूली पर रोक लगाने के उद्देश्य से अनुमंडल प्रशासन ने अशोकधाम मंदिर परिसर एवं आसपास के बाजारों के लिए विभिन्न वस्तुओं का अधिकृत रेट चार्ट जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सभी दुकानों पर निर्धारित दर सूची बड़े अक्षरों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए। जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के आदेश (ज्ञापांक-3083/गो०, दिनांक 23 जुलाई 2026) के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बाजार का स्थलीय निरीक्षण कर दर निर्धारण का प्रतिवेदन मांगा था।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय ने 28 जुलाई 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद यह रेट चार्ट तैयार किया गया।जारी आदेश के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद लखीसराय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष, लखीसराय को निर्देश दिया गया है कि 29 जुलाई 2026 तक अशोकधाम मंदिर परिसर एवं आसपास के सभी दुकानदारों के यहां निर्धारित दर सूची प्रमुखता से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है।जारी रेट चार्ट में पूजा सामग्री, खाद्यान्न, फल-सब्जी, मसाले, पेय पदार्थ, मिठाई, नाश्ता एवं भोजन सहित कुल 93 प्रकार की वस्तुओं की दर निर्धारित की गई है। इनमें चुड़ा ₹80 प्रति किलोग्राम, मकुनदाना ₹100 प्रति किलोग्राम, पेड़ा ₹400 प्रति किलोग्राम, नारियल ₹40 प्रति पीस, पूजा डाली ₹30, संपूर्ण पूजा डलिया ₹100, चंदन ₹10, रुद्राक्ष ₹180 प्रति पीस तथा शंखा-पोला ₹400 से ₹600 प्रति पीस निर्धारित किया गया है। खाद्य सामग्री में आटा ₹35, चावल ₹38, चीनी ₹50, रिफाइंड तेल ₹150 प्रति लीटर, सरसों तेल ₹200 प्रति लीटर, आलू ₹15 तथा प्याज ₹35 प्रति किलोग्राम तय किया गया है। वहीं एक लीटर पानी की बोतल ₹20, दही-चूड़ा एवं चावल-दाल की प्लेट ₹60, कचौड़ी-सब्जी-जलेबी ₹50, छोला-भटूरा ₹40, दो समोसे ₹25 तथा दो लिट्टी ₹25 निर्धारित किए गए हैं। भरपेट भोजन की थाली ₹280 एवं विशेष थाली ₹380 तय की गई है। अनुमंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने या रेट चार्ट प्रदर्शित नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को भी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को निर्धारित दरों की जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।