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Bhagalpur News: गोराडीह में गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव से आनंद कुमार नामक एक तस्कर को 1.430 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह तस्कर लंबे समय से गांजा तस्करी में शामिल था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और तस्कर को जेल भेज दिया।

Bhagalpur News: गोराडीह में गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव से गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर की पहचान गांव के ही आनंद कुमार के रूप में की गई है। उसके पास से 1.430 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। जिसमें एक किलो 430 ग्राम गांजा के साथ उसे दबोचा गया। तस्कर काफी दिनों से गांजा तस्करी का काम कर रहा था। थानाध्यक्ष दीपक पासवान ने बताया कि तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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