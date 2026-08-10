Bhagalpur News: गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ घिरने लगा अजगैवीनाथ मंदिर
Bhagalpur News: 4,994 डाक बम सुल्तानगंज से बाबाधाम के लिए किए प्रस्थान जलस्तर बढ़ोत्तरी के कारण सीढ़ी
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। गंगा का जलस्तर अजगैवीनाथ मंदिर में तेजी से बढ़ रहा है। अजगैवीनाथ मंदिर गंगा से घिरने लगा है। लोगों का मानना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो जल्द ही मां गंगा नई सीढ़ी घाट पर दस्तक दे देंगी। इससे कांवरियों को पक्की सीढ़ियों पर स्नान की सुविधा मिलने लगेगी। यहां कांवरियों के लिए प्रशासन ने पेयजल, शौचालय, कंट्रोल रूम और यात्री शेड आदि की व्यवस्था की है। सीढ़ी घाट पर महिलाओं के लिए बनाए गए अस्थायी यूरिनल और चेंजिंग रूम में पानी भर जाने से महिलाओं के लिए यूरिनल एवं चेंजिंग रूम की कमी खल रही है।
सीढ़ी घाट पर कांवरियों को स्नान करने में गंगा के बढ़ते जलस्तर से परेशानी होती देखी गई है। हालांकि रविवार को सामान्य कांवरियों के साथ-साथ डाक कांवरियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई। बावजूद इसके, केसरिया वस्त्र धारी कांवरियों के ‘बोल बम’ के नारे मेला क्षेत्र सहित कांवरिया मार्ग में गूंजते रहे। सीढ़ी घाट पर कांवरियों ने गंगा के बढ़ते पानी में लगी चौकी पर कांवर रखकर खड़े होकर कांवर पूजा करवाई। कड़ी धूप के बावजूद कांवरियों का हौसला बुलंद था। दुकानदार भीड़ को देखकर खुशी का इजहार कर रहे थे। रविवार को जगह-जगह डाक बमों सहित कांवरिया सेवा में लोग तत्पर दिखे।
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