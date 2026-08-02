Bhagalpur News: गंगा महाआरती में उमड़ रही भक्तों की भीड़
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के दौरान, शनिवार को नई सीढ़ी घाट और नमामि गंगे घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। पंडित संजीव झा के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जिसमें कलाकारों ने शिवभक्ति से भरे गीत और नृत्य प्रस्तुत किए।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। श्रावणी मेला के दौरान शनिवार की शाम नई सीढ़ी घाट एवं नमामि गंगे घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से महाआरती के सफल आयोजन के लिए विशेष तैयारियां की गई है। पंडित संजीव झा ने बताया कि संकल्प पूजन के साथ महाआरती हुई। महाआरती में बड़ी संख्या में कांवरिया स्थानीय श्रद्धालुओं और दूर-दराज से आए भक्तों ने भाग लेकर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं जिला प्रशासन, भागलपुर द्वारा पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में धांधी-बेलारी महाशिविर और नमामि गंगे घाट के मुख्य सांस्कृतिक मंच पर प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
कलाकार शिवभक्ति से ओतप्रोत गायन, वादन, नृत्य एवं नृत्य-नाटिका की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।