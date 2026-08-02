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Bhagalpur News: गंगा महाआरती में उमड़ी श्रद्धा, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कहलगांव में बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के चौथे दिन गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें बेतिया के जिला न्यायाधीश समेत कई श्रद्धालु उपस्थित हुए। बनारस के आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन किया। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए व्यवस्था की, लेकिन सड़क पर जलजमाव से श्रद्धालुओं को परेशानी होने की आशंका है।

Bhagalpur News: गंगा महाआरती में उमड़ी श्रद्धा, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के चौथे दिन बटेश्वर स्थान में गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। इसमें बेतिया के जिला और सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बनारस से आए आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन और महाआरती संपन्न कराई। सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सीसीटीवी, एसडीआरएफ, बैरिकेडिंग और तीन पालियों में सफाई की व्यवस्था की है। हालांकि अनादीपुर-ओरियप मार्ग के मुशहरी टोला व हरीचक के पास सड़क पर बहते गंदे पानी और कीचड़ से श्रद्धालुओं को परेशानी होने की आशंका जताई गई है।

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