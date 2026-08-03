Bhagalpur News: बटेश्वर स्थान में गंगा महाआरती में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़
Bhagalpur News: कहलगांव में आयोजित बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के तहत गंगा महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था के साथ ही चिकित्सा सेवा और पेयजल की सुविधाएं भी जोड़ी गईं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, पुलिस बल और CCTV निगरानी की व्यवस्था की।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। बटेश्वर स्थान में रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा आयोजित बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव के तहत रविवार की शाम गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए पंडाल बनाया गया है। सोमवार को ठंडा पेयजल, शरबत और चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से गंगा में बैरिकेडिंग, एसडीआरएफ की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है।
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