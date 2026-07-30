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Bhagalpur News: श्रावणी मेला: शहर के गंगा घाटों पर सुरक्षा सख्त, वाहनों के प्रवेश पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में श्रावणी मेले के लिए नगर निगम ने गंगा घाटों पर व्यवस्था सुदृढ़ कर दी है। अस्थायी ड्रॉप गेट्स लगाकर चारपहिया और दोपहिया वाहनों को घाटों तक जाने से रोका जाएगा। श्रद्धालुओं की असुविधा को कम करने के लिए पार्किंग स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं, और अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Bhagalpur News: श्रावणी मेला: शहर के गंगा घाटों पर सुरक्षा सख्त, वाहनों के प्रवेश पर रोक

Bhagalpur News: ​भागलपुर, वरीय संवाददाता। श्रावणी मेले को देखते हुए निगम प्रशासन ने शहर के गंगा घाटों और संपर्क पथों पर व्यवस्था सुदृढ़ कर दी है। कांवरियों की भीड़ और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर अस्थायी ड्रॉप गेट्स लगा दिए गए हैं। अब किसी भी प्रकार के चारपहिया या दोपहिया वाहनों को सीधे घाट तक जाने की अनुमति नहीं होगी।​श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए नगर निगम की ओर से वाहनों के लिए अलग से पार्किंग स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं। वाहनों को निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करना अनिवार्य होगा।

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मेले के दौरान घाटों के आसपास टोटो और ऑटो के बेतरतीब परिचालन पर सख्त नकेल कसी जाएगी। निगम प्रशासन ने कहा है कि घाटों के पास अवैध दुकानें लगाने या रास्ते को बाधित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि इन व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुलभ और बाधारहित कांवर यात्रा कराना है।

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