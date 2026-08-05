Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सड़क पर बालू और छर्री रखने से हादसे की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पीरपैंती प्रखंड में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका कारण सड़क के किनारे बालू और छर्री का ढेर है। स्थानीय लोग अवैध रूप से बालू डंप कर रहे हैं, जिससे मुख्य मार्ग संकरा हो गया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Bhagalpur News: सड़क पर बालू और छर्री रखने से हादसे की आशंका

Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड में इन दिनों सड़क दुर्घटना थम नहीं रही है। इसका कारण स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह सड़क के किनारे बालू, छर्री आदि का ढेर रखना है। कई दोपहिया वाहन सवार बालू व छर्री की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कई लोग तो सड़क किनारे अवैध रूप से बालू डंप कर इसकी तस्करी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रखंड की गंगारामपुर नयाटोला मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति ने बालू का ढेर लगा दिया है। इससे सड़क संकरी हो गई है। यह कहलगांव और झारखंड का संपर्क मार्ग है। एनएच-133 पर मिर्जागांव, प्यालापुर, पसाईचक, सीमानपुर, रिफातपुर, बल्लीटीकर मोड़, जगदीशपुर मोड़ आदि स्थानों पर भी सड़क पर जगह-जगह बालू और छर्री का ढेर लगने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।

इस मामले में संबंधित विभाग व प्रशासन उदासीनता बरत रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Pirpainti
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।