Bhagalpur News: सड़क पर बालू और छर्री रखने से हादसे की आशंका
Bhagalpur News: पीरपैंती प्रखंड में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका कारण सड़क के किनारे बालू और छर्री का ढेर है। स्थानीय लोग अवैध रूप से बालू डंप कर रहे हैं, जिससे मुख्य मार्ग संकरा हो गया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की उदासीनता के कारण वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। पीरपैंती प्रखंड में इन दिनों सड़क दुर्घटना थम नहीं रही है। इसका कारण स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह सड़क के किनारे बालू, छर्री आदि का ढेर रखना है। कई दोपहिया वाहन सवार बालू व छर्री की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कई लोग तो सड़क किनारे अवैध रूप से बालू डंप कर इसकी तस्करी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रखंड की गंगारामपुर नयाटोला मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति ने बालू का ढेर लगा दिया है। इससे सड़क संकरी हो गई है। यह कहलगांव और झारखंड का संपर्क मार्ग है। एनएच-133 पर मिर्जागांव, प्यालापुर, पसाईचक, सीमानपुर, रिफातपुर, बल्लीटीकर मोड़, जगदीशपुर मोड़ आदि स्थानों पर भी सड़क पर जगह-जगह बालू और छर्री का ढेर लगने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
इस मामले में संबंधित विभाग व प्रशासन उदासीनता बरत रही है।
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