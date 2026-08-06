Bhagalpur News: नि:शुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ
Bhagalpur News: बाईपास थाना क्षेत्र के बैजानी गांव में दिशा ग्रामीण विकास मंच द्वारा दो दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन में डॉ. धनंजय कुमार कुटेमाटे, डॉ. रितेश हालदार, वैद्य लीला गुप्त जैसे चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए। पहले दिन 50 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और 20 रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई।
Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। बाईपास थाना क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी गांव में दिशा ग्रामीण विकास मंच बैजानी के तत्वावधान में बुधवार को गांधी आश्रम बैजानी भागलपुर में दो दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष प्रो. मनोज सेवाग्राम, वर्धा (महाराष्ट्र) से पधारे प्रख्यात प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. धनंजय कुमार कुटेमाटे, छत्तीसगढ़ से आए डॉ. रितेश हालदार, वैद्य लीला गुप्त, वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतांत तथा संस्था के सचिव डॉ. मनोज मीता ने संयुक्त रूप से किया। शिविर के प्रथम दिन लगभग 50 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। जिनमें लगभग 20 रोगियों को विस्तृत प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई।
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