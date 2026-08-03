Bhagalpur News: कांवरिया सेवा में तत्पर जायसवाल समिति
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में जायसवाल समिति द्वारा निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन समिति के प्रमुखों ने किया। यहाँ कांवरिया तीर्थयात्रियों को फल, नींबू शरबत, लस्सी, अमूल कूल और ठंडा पानी मुफ्त में दिया गया। इसमें भाजपा जिला प्रवक्ता सहित अन्य सदस्य भी सहयोग में लगे रहे।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। जायसवाल समिति, सुल्तानगंज द्वारा अपर रोड में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन जायसवाल समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी, महामंत्री सुभाष चौधरी, प्रकाश चंद्र चौधरी, सरिता देवी, धर्मशीला देवी, शत्रुघ्न चौधरी, पूनम देवी और अरविंद चौधरी ने किया। शिविर में शिवभक्त कांवरिया तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क फल, नींबू शरबत, लस्सी, अमूल कूल और ठंडा पानी आदि का वितरण किया गया। शिविर में भाजपा जिला प्रवक्ता सह पार्षद संजय कुमार चौधरी सहित समिति के सदस्य सहयोग में लगे रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।