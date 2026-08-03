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Bhagalpur News: कांवरिया सेवा में तत्पर जायसवाल समिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज में जायसवाल समिति द्वारा निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन समिति के प्रमुखों ने किया। यहाँ कांवरिया तीर्थयात्रियों को फल, नींबू शरबत, लस्सी, अमूल कूल और ठंडा पानी मुफ्त में दिया गया। इसमें भाजपा जिला प्रवक्ता सहित अन्य सदस्य भी सहयोग में लगे रहे।

Bhagalpur News: कांवरिया सेवा में तत्पर जायसवाल समिति

Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। जायसवाल समिति, सुल्तानगंज द्वारा अपर रोड में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन जायसवाल समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी, महामंत्री सुभाष चौधरी, प्रकाश चंद्र चौधरी, सरिता देवी, धर्मशीला देवी, शत्रुघ्न चौधरी, पूनम देवी और अरविंद चौधरी ने किया। शिविर में शिवभक्त कांवरिया तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क फल, नींबू शरबत, लस्सी, अमूल कूल और ठंडा पानी आदि का वितरण किया गया। शिविर में भाजपा जिला प्रवक्ता सह पार्षद संजय कुमार चौधरी सहित समिति के सदस्य सहयोग में लगे रहे।

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