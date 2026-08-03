Bhagalpur News: निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा शुरू, 50 मरीजों का हुआ उपचार

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव नगर पंचायत के पूरब टोला स्थित वार्ड संख्या-17 के आनंद मार्ग जागृति भवन में रविवार को आनंद मार्ग के सहयोग से निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अवधूतिका आनंद स्नेहा आचार्या एवं अंगिका समाज के जिला सचिव कृष्ण किंकर ने संयुक्त रूप से किया। पटना के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. गौतम कुमार सिंह ने शिविर में लगभग 50 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श एवं उपचार प्रदान किया। आयोजकों ने बताया कि यह सेवा अब प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक आनंद मार्ग जागृति भवन, वार्ड संख्या-17 में नियमित रूप से संचालित होगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क एवं सुलभ होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।