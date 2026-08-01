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Bhagalpur News: कटिहार : निशुल्क दंत जांच शिविर से 180 बच्चे हुए लाभान्वित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने मध्य विद्यालय बीएमपी में बच्चों के लिए निःशुल्क दंत जांच शिविर आयोजित किया। शिविर का उद्घाटन डॉ रंजना झा और अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। 180 बच्चों के दांतों की जांच कर उचित सलाह दी गई, जिससे जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।

Bhagalpur News: कटिहार : निशुल्क दंत जांच शिविर से 180 बच्चे हुए लाभान्वित

Bhagalpur News: कटिहार से रामनिवास की रिपोर्ट भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा मध्य विद्यालय बीएमपी में निःशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। रेडक्रॉस चेयरमैन डॉ रंजना झा, सचिव संतोष गुप्ता और विद्यालय की प्राचार्या अराधना कुमारी ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन किया। समिति की चेयरमैन ने शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चे खान-पान एवं बदलते जीवन शैली के कारण अपने दांतों की उचित देखभाल नहीं कर पाते। इसी वजह से शिविर के माध्यम से बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। सचिव ने बताया कि डॉ चंदन कुमार ने 180 बच्चों के दांतों की जांच अपने सहयोगियों के साथ की एवं उन्हें उचित परामर्श दिया।

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उन्होंने कहा कि फास्ट फूड और चॉकलेट खाने एवं नियमित सफाई नहीं होने के कारण बच्चों के दांतों में पायरिया जल्द लग जाता है। बताया कि दांत के स्वस्थ रहने पर ही शरीर स्वस्थ हो सकता है।ज्यादातर बच्चों में दूषित पानी के कारण फ्लोरोसिस एवं कीड़े की समस्या पाई गई। इसके लिए बच्चों को दवाई के साथ उचित परामर्श दिया गया। पूर्व चेयरमैन अनिल चमडिया, सह सचिव विवेन सरकार, मनोज गुप्ता, बबन झा आदि उपस्थित थे।

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