अररिया सड़क हादसे में चार घायल, दो रेफर

Four injured, two referees in Araria road accident

पलासी(एक प्रतिनिधि)।

पलासी थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर शनिवार की शाम को हुए सड़क दुघर्टना में चार व्यक्ति घायल हो गए। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में कोढ़ेली गांव के रवीन्द्र मंडल व दुर्गानंद मंडल एवं बांसर गांव की जवेसा खातुन व मेहरू चौक निवासी बीबी गुलसफा शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए पीएचसी पलासी में कराया गया। इलाज के दौरान घायल रवीन्द्र मंडल तथा दुर्गानंद मंडल की हालत में सुधार नहीं होने पर बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल अररिया रेफर कर दिया है।