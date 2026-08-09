Bhagalpur News: शाहकुंड में फर्द बयान की प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की शिकायत
Bhagalpur News: शाहकुंड के बनामा निवासी पूर्व मुखिया अवधेश सिंह ने कहा है कि उनके फर्द बयान की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने जवाब दिया कि पहले से एक प्राथमिकी दर्ज है और एक आरोपी को पूछताछ के लिए लाया गया था, न कि गिरफ्तारी के लिए।
Bhagalpur News: शाहकुंड। थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और बनामा निवासी अवधेश सिंह ने कहा है कि उनके फर्द बयान की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि इस मामले में एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज कराई गई है। ऐसे में एक पीओ से संबंधित अन्य मामले भी उसी में जुड़ जाते हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर छोड़ देने के पूर्व मुखिया के आरोप में थानाध्यक्ष का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि पूछताछ के लिए लाया गया था।
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