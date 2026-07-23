Bhagalpur News: अररिया : पूर्व विधायक विद्यासागर केशरी की चाची का निधन, शोक की लहर
Bhagalpur News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज के पूर्व भाजपा विधायक विद्यासागर केशरी की वयोवृद्ध चाची
Bhagalpur News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज के पूर्व भाजपा विधायक विद्यासागर केशरी की वयोवृद्ध चाची पार्वती देवी (पति स्व. सुखदेव केशरी) का बुधवार दोपहर केशरी टोला स्थित उनके आवास पर आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही परिजनों, रिश्तेदारों एवं शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई।स्वर्गीय पार्वती देवी अपने पीछे तीन पुत्र संतोष केशरी, कुशमाहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष बलराम केशरी एवं गोपाल केशरी सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं।निधन की सूचना मिलते ही उनके आवास पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। लोगों ने दिवंगत के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।
शोक संवेदना प्रकट करने वालों में राम कुमार केशरी, संजय केशरी, पिंटू केशरी, मोती लाल शर्मा, मनसुख केशरी, कन्हैया केशरी, पार्षद मनोज सिंह, अनिल केशरी, राजू पांडिया, प्रमोद साह, राजेश केशरी, पवन कंदोई, प्रेम केशरी,संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।