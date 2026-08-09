Bhagalpur News: मारवाड़ी कॉलेज में जीएससी और आईसीसी का गठन

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। मारवाड़ी कॉलेज में शनिवार को जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल (जीएससी) एवं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (आईसीसी) का गठन कर लिया गया है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा एवं सुरक्षित तथा सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देना है। इसके गठन के पश्चात एक कार्यशाला आयोजित की गई, इमसें लैंगिक समानता, लैंगिक भेदभाव, महिला सुरक्षा तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा ने अध्यक्षता करते हुए जीएससी के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच लैंगिक समानता एवं जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने आईसीसी की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही कॉलेज में सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर पर आधारित वातावरण निर्माण के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया।जीएससी की पदाधिकारी डॉ. स्वस्तिका दास ने लैंगिक समानता एवं जेंडर संवेदनशीलता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में सभी के लिए समान अवसर, सम्मान और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। आईसीसी की पदाधिकारी डॉ. कमला पाराही ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। कॉलेज के पीआरओ डॉ. आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि बैठक में जूही सिंह, डॉ. अदिति प्रिया, डॉ. सिमरन भारती, एवं एनजीओ प्रतिनिधि वंदना झा ने दोनों सेल के उद्देश्यों, कार्यों एवं जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में डॉ. संगीत कुमार, डॉ. सुपेंद्र यादव, डॉ. चंद्रलोक भारती, डॉ. सुनील साह, डॉ. ए.के. दत्ता, डॉ. आशीष मिश्रा, डॉ. मनोज एवं डॉ. विनय कुमार सहित, कैप्टन राजेश नंदन, रितिक, छात्र प्रतिनिधि सुष्मिता, पार्वती, दरक्षा एवं नेहा कुमारी की भी सहभागिता रही।