Bhagalpur News: 833 क्विंटल चावल गेहूं की कालाबाजारी को लेकर डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Bhagalpur News: पीरपैंती में, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खुशबू कुमारी ने श्रीमतपुर गोपालीचक पंचायत के जन वितरण प्रणाली दुकानदार संतोष कुमार के खिलाफ चावल और गेहूं की कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुकानदार ने तीन महीने का अवकाश लिया था, लेकिन अब तक 8 महीने तक बिना सूचना के गायब है।
Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खुशबू कुमारी ने एसडीएम के आदेश पर लंबे समय से बगैर सूचना के श्रीमतपुर गोपालीचक पंचायत के गायब जन वितरण प्रणाली दुकानदार संतोष कुमार के विरुद्ध चावल 635 क्विंटल और 198 क्विंटल गेहूं कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए पीरपैंती थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि उक्त विक्रेता ने सितंबर 2025 में तीन महीने का अवकाश लिया था।परन्तु तीन महीने बीत जाने के बाद भी अबतक लगभग 8 महीने तक बगैर सूचना के अवकाश पर ही हैं। जबकि उन्होंने संबद्ध विक्रेता को भी खाद्याह्न उपलब्ध नहीं कराया है।
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