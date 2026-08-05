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Bhagalpur News: सहरसा : ठेहुना भर पानी पार करने को मजबूर ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र में मुख्य सड़क पर जलजमाव से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामूली बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है, जिससे लोग आवागमन में कठिनाई झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और जलनिकासी की मांग की है।

Bhagalpur News: सहरसा : ठेहुना भर पानी पार करने को मजबूर ग्रामीण

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट कहरा। बनगांव थाना के उत्तर गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर डेढ़ फीट तक जलजमाव होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। मामूली बारिश के बाद भी सड़क पर लंबी दूरी तक पानी जमा हो जाता है, जिससे रोज सैकड़ों लोग ठेहुना भर पानी पार कर आवागमन करने को विवश हैं। छोटे बच्चे और महिलाएं घुमावदार रास्ते का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीसीसी ढलाई के बाद शेष सड़क अधूरी छोड़ दी गई। लोगों ने शीघ्र निर्माण और स्थायी जलनिकासी की मांग की है।

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