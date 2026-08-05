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Bhagalpur News: अररिया : बकरा नदी के तीरा घाट पर नाव ही एक मात्र सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुर्साकांटा में तीन दिन की बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिसमें बकरा नदी का जलस्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ा। पानी घटने के बाद भी लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चचरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से अब ग्रामीण नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं।

Bhagalpur News: अररिया : बकरा नदी के तीरा घाट पर नाव ही एक मात्र सहारा

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा की रिपोर्ट कुर्साकांटा। नेपाली के जलग्रहण क्षेत्र में तीन दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण बकरा, भलुआ, परमान, लोहन्द्रा, बरजान आदि नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई। जलस्तर में यह वृद्धि करीब 30 सेंटीमीटर तक हुई। हालांकि शाम होते होते जलस्तर में कमी आ गयी। इधर सोमवार को ही बकरा नदी में जलस्तर बढ़ने से तीरा घाट के पास बकरा नदी पर बना चचरी पुल जलकुंभी में फंसने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी। कुछ भाग बह गया। बेकाम हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने बचे उस चचरी को हटा दिया। अब यहां के लोग नाव से ही आवागमन कर रहे हैं।

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तीरा, खारदह, सतबेढ़, बरदाहा आदि गांव जाने के लिए या तो 20 से 25 किलो मीटर अधिक दूरी तय कर जानी होगा, या फिर जान में जोखिम डालकर नाव से आर पार होना पड़ेगा। चचरी पुल नहीं रहने से बच्चे व अन्य लोगो को आने जाने से काफी दिक्कत हो रही है। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पानी घट जाने के बाद भी लोगों को परेशानी रहेगी। लोगों को तीन से चार माह नाव के सहारे ही आना जाना पड़ेगा। कुर्साकांटा सीओ ने बताया कि घाट पर पहले से ही नाव दे दिया गया है। इससे लोग आवागमन कर रहे हैं।

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