Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पूर्णिया: महानंदा के तट पर बसे दमराहा में भीषण कटाव, दो दर्जन परिवार पर मंडरा रहा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: अमौर, एक संवाददाता। अमौर प्रखंड क्षेत्र के होकर बहने वाली प्रायः सभी नदियों के

Bhagalpur News: पूर्णिया: महानंदा के तट पर बसे दमराहा में भीषण कटाव, दो दर्जन परिवार पर मंडरा रहा खतरा

Bhagalpur News: अमौर, एक संवाददाता। अमौर प्रखंड क्षेत्र के होकर बहने वाली प्रायः सभी नदियों के जलस्तर में दो दिनों से फिर से हो रही वृद्धि से एक और जहां बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है, वहीं तटवर्ती इलाकों में भीषण कटाव शुरू हो गया है। जिसे देखकर लोग इन दिनों रतजगा कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से महानंदा नदी के तट पर बसा अमौर प्रखंड के हफनिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 दमराहा गांव में भीषण कटाव शुरू हो गया है। हालांकि जिला पदाधिकारी के दिशानिर्देश पर कटाव स्थल पर लगभग 90 मीटर कार्य हुआ था जिसके बाद कुछ दिनों तक लोगों ने राहत की सांस ली थी।

पर एक बार फिर से भीषण कटाव होता देख ग्रामीण दहशत में हैं। कटाव से प्रभावित हो रहे परिवारों के सदस्यों में गुलाम रसूल, जुबैर आलम, अनामुल, शाहीद, जमील, कैसर, नाजिम,मुज्जमिल, नौशाद,मुनीज, हासिम,कासीम, मुस्तकीम आदि ने बताया कि दमराहा गांव में वर्षों से भीषण कटाव होता रहा है। भीषण कटाव के कारण ही आज इस गांव की आधी आबादी महानंदा नदी के उस पार किशनगंज क्षेत्र में बस चुकी है। हालांकि यहां कटाव को रोकने के लिए विभागीय कार्य हुआ पर यह कार्य अब बेअसर हो रहा है । स्थल पर हुआ कार्य धीरे धीरे कटाव की जद में आने से ध्वस्त हो रहा है। कटाव को देखते हुए अब तक आधा दर्जन से अधिक परिवार अपना आशियाना तोड़कर सड़कों के किनारे जाने को मजबूर हुए हैं। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अफ़रोज़ आलम ने बताया कि इस गांव में हो रहे भीषण कटाव को देखकर लग रहा है कि यदि जल्द से जल्द कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया तो इसकी जद में 25 परिवार आ सकते हैं। इस संबंध में अंचलाधिकारी शमीना खातून ने बताया कि क्षेत्र में नदी कटाव स्थलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।