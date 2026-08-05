Bhagalpur News: सहरसा : संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, बीडीओ ने बाढ़ आश्रय स्थल का लिया जायजा
Bhagalpur News: सिमरी बख्तियारपुर में संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीडीओ मोहन कुमार सिंह ने बाढ़ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और सुविधाओं का जायजा लिया। आश्रय स्थल में साफ-सफाई और मरम्मत की आवश्यकता पाई गई, जिसके लिए निर्देश जारी किए गए।
Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सिमरी बख्तियारपुर। संभावित बाढ़ और मानसून को देखते हुए प्रखंड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को बीडीओ मोहन कुमार सिंह ने सिटानाबाद दक्षिणी स्थित बाढ़ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन की स्थिति, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान आश्रय स्थल पर साफ-सफाई और मरम्मत की आवश्यकता पाई गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल सफाई अभियान चलाकर आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया गया। निर्देश के बाद आश्रय स्थल को उपयोग योग्य बनाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया।बीडीओ
मोहन कुमार सिंह ने कहा कि संभावित बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने संबंधित कर्मियों को नियमित निगरानी रखने तथा सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।
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