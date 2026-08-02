Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा का संपर्क मार्ग टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: किसानों-पशुपालकों के लिए आवागमन का एक मात्र सहारा बनी नाव नारायणपुर संवाद सूत्र।

Bhagalpur News: गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा का संपर्क मार्ग टूटा

Bhagalpur News: नारायणपुर संवाद सूत्र। प्रखंड के गंगा दियारा का संपर्क मार्ग टूट गया है। भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर जहाज घाट में नदी का पानी भर जाने से दियारा में रहने वाले किसानों और पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनका आवागमन बाधित हो गया है और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। स्थानीय गोताखोर विजय मंडल ने बताया कि मधुरापुर जहाज घाट में पिछले लगभग 15 दिनों से पानी भरा हुआ है। इस कारण किसानों और पशुपालकों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। बिना किसी देखरेख के घाट पार करने को मजबूर होने के कारण जान-माल का खतरा भी बना हुआ है।

संपर्क मार्ग टूटने के बाद अब नाव ही लोगों के लिए एकमात्र सहारा बची है। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों और पशुओं के चारे के लिए नाव का उपयोग कर रहे हैं। मंडल ने जानकारी दी कि वे करीब 40-45 वर्षों से यह सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी स्तर से कोई लाभ नहीं मिलता। उन्हें सुबह से रात 11 बजे तक अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है।मंडल ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सावन सोमवारी के अवसर पर वर्ष 2024 और 2025 में चार-चार लोग डूब गए थे। इसके बावजूद, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या बांस-बल्ला लगाने जैसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सीओ आशीष कुमार ने बताया कि रविवार को बैरिकेडिंग की जाएगी और गोताखोर की भी निगरानी रहेगी। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू कुमार ने बताया कि पुलिस बल तैनात रहेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Local

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।