Bhagalpur News: गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा का संपर्क मार्ग टूटा

Bhagalpur News: नारायणपुर संवाद सूत्र। प्रखंड के गंगा दियारा का संपर्क मार्ग टूट गया है। भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर जहाज घाट में नदी का पानी भर जाने से दियारा में रहने वाले किसानों और पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनका आवागमन बाधित हो गया है और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। स्थानीय गोताखोर विजय मंडल ने बताया कि मधुरापुर जहाज घाट में पिछले लगभग 15 दिनों से पानी भरा हुआ है। इस कारण किसानों और पशुपालकों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। बिना किसी देखरेख के घाट पार करने को मजबूर होने के कारण जान-माल का खतरा भी बना हुआ है।

संपर्क मार्ग टूटने के बाद अब नाव ही लोगों के लिए एकमात्र सहारा बची है। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों और पशुओं के चारे के लिए नाव का उपयोग कर रहे हैं। मंडल ने जानकारी दी कि वे करीब 40-45 वर्षों से यह सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी स्तर से कोई लाभ नहीं मिलता। उन्हें सुबह से रात 11 बजे तक अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है।मंडल ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सावन सोमवारी के अवसर पर वर्ष 2024 और 2025 में चार-चार लोग डूब गए थे। इसके बावजूद, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या बांस-बल्ला लगाने जैसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सीओ आशीष कुमार ने बताया कि रविवार को बैरिकेडिंग की जाएगी और गोताखोर की भी निगरानी रहेगी। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शंभू कुमार ने बताया कि पुलिस बल तैनात रहेंगे।