Bhagalpur News: पूर्णिया : परमान नदी खतरे से ऊपर, चौथे दिन भी जलस्तर में वृद्धि

Bhagalpur News: बायसी (पूर्णिया) से सुबोध कुमार की रिपोर्ट परमान नदी का जलस्तर लगातार चौथे दिन खतरे के निशान के ऊपर है। जलस्तर में अभी भी वृद्धि जारी है। बायसी प्रखंड क्षेत्र के आसजा मवैया पंचायत के बड़ा रहुआ, मवैया, मथुरापुर चमन टोला, सोती टोला, पहाड़िया, खुटिया, दोघड़ियाँ, मीनापुर पंचायत के चहत, जियागाछी आदि गांवों में नदी किनारे निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। महानंदा एवं कनकई नदी के जलस्तर में कमी के कारण परमान नदी का पानी महानंदा एवं कनकई में जा रही है जिसके कारण स्थिति सामान्य बनी हुई।महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग क्षेत्र के अधिकारी अभिषेक लकड़ा ने बताया कि अररिया एवं पूर्णिया जिले में परमान नदी चौथे दिन भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।

किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के महानंदा नदी एवं चरघरिया के कनकई नदी के जलस्तर में कमी हुई है। किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा का डेंजर लेवल 66.000 है, जबकि शुक्रवार की शाम पांच बजे 64.070 मीटर था जो 24 घंटे में जलस्तर में कमी के बाद महानंदा का जलस्तर शनिवार को 63.850 मीटर पर पहुंच गया है। पूर्णिया जिले के डेगराह घाट में डेंजर लेवल 35.650 मीटर है। शुक्रवार शाम पांच बजे 35.390 मीटर था। शनिवार को जलस्तर में कमी के बाद 34.900 मीटर पर पहुँच गया है। 24 घंटे में 49 सेंटीमीटर जलस्तर में कमी हुई है। पश्चिम बंगाल के चरघरिया में कनकई नदी का डेंजर लेवल 46.940 मीटर है। शुक्रवार को 46.020 मीटर था जो शनिवार को 45.740 पर पहुँच गया। खतरे के निशान के नीचे है। वहीं अररिया जिले में परमाण नदी का डेंजर लेवल 47.000 है, जलस्तर में वृद्धि होने से शुक्रवार को 47.310 मीटर था। शनिवार को 47.420 मीटर पर यह पर पहुंच गया है। चौथे दिन 11 सेंटीमीटर जलस्तर वृद्धि हुई है। नदी अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिससे नदी का पानी नदी के बाहर आस-पास में फैलने लगा है। एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासन द्वारा नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है।