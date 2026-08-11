Bhagalpur News: थानेदार की पत्नी संग मिलकर जिम स्टाफ को पीटने वाले फायर मैन को शोकॉज

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। रजौन थानेदार की पत्नी स्नेहा के साथ मिलकर जिम के स्टाफ की पिटाई करने और बाद में अन्य जगहों पर हंगामा करने वाले अग्निशमन विभाग के सिपाही फायर मैन विवेक कुमार को जिला समादेष्टा ने शोकॉज किया है। विवेक की प्रतिनियुक्ति लोदीपुर थाना को उपलब्ध कराए गए अग्निशमन वाहन में है। ड्यूटी से गायब होने के आरोप में उसे शोकॉज किया गया है। उसके विरुद्ध आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी तैयारी है। गौरतलब है कि छह अगस्त को तिलकामांझी थाना क्षेत्र में सैंडिस कंपाउंड स्थित जिम में वहां के स्टाफ आकाश दीप के साथ मारपीट हुई थी। उसने तिलकामांझी थाने में स्नेहा, विवेक और मुकी मियां पर केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि तीनों से जिम में एडमिशन लेकर फीस जमा करने को कहा गया तो वे आक्रोशित हो गए और नीचे ऑफिस में बुलाया। जब वह ऑफिस आया तो तीनों ऑफिस में घुस गए और दरवाजा बंद करके स्नेहा कुमारी, विवेक कुमार और मुकी मियां ने मिलकर पहले गाली गलौज की फिर पाइप के स्टीक से मारना शुरू कर दिया। उसके अगले ही दिन तिलकामांझी में भी हंगामा हुआ था जिसमें स्नेहा के साथ विवेक भी शामिल था। अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो फायर मैन ने एक्सीडेंट की बात कहकर वरीय अधिकारी से छुट्टी दिए जाने का आग्रह किया है。