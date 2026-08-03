Bhagalpur News: सहरसा:दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, घटना की जांच शुरू

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार की सुबह सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर समस्तीपुर-सहरसा डेमू ट्रेन के इंजन में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि एक बोगी भी इसकी चपेट में आ गई। राहत की बात है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग बुझाने की कोशिश जारी है।

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सिमरी बख्तियारपुर, निज संवाददाता। समस्तीपुर-सहरसा डेमू ट्रेन(63344) के इंजन में सोमवार की अहले सुबह भीषण आग लगने से सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि अपने बाद वाली बोगी को चपेट में ले लिया। इंजन सहित एक बोगी धू-धू कर जलकर खाक हो गया। घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अगलगी की घटना के बाद स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया और यात्रियों व स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मिली जानकारी अनुसार समस्तीपुर-सहरसा डेमू सोमवार की अहले सुबह करीब 3:44 बजे सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंची थी। ट्रेन के रुकने के कुछ ही देर बाद इंजन से धुआं निकलने लगा। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं आग की तेज लपटों में बदल गया。

आग की गंभीरता आग की लपटें इतनी विकराल थी कि इंजन के साथ-साथ उससे जुड़ी एक बोगी भी इसकी चपेट में आ गई। आग की लपट देखकर अन्य बोगियों में सवार यात्री कूदकर भागने लगे। सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों ने तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना आग बुझाने का काम शुरू किया। साथ ही स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और यात्रियों को हटाते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह देने लगे। सूचना पर दमकल गाड़ी लेकर अग्निशमन विभाग की टीम भी पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उस बोगी में आग सुलगने लगी। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

ट्रेन परिचालन पर प्रभाव घटना के कारण कुछ समय के लिए ट्रेन परिचालन भी प्रभावित हुई। रेलवे के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और क्षति का आकलन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी।