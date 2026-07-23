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Bhagalpur News: खगड़िया : शराब लदी एक कार में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया। एक प्रतिनिधि नगर थाना क्षेत्र के

Bhagalpur News: खगड़िया : शराब लदी एक कार में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा

Bhagalpur News: कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया। एक प्रतिनिधिनगर थाना क्षेत्र के बापू मध्य विद्यालय के समीप बुधवार की देर रात शराब लदी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। जिससे उसमें रखी शराब की पूरी खेप भी जलकर नष्ट हो गई। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप होने के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रही। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के बापू मध्य विद्यालय के समीप शराब से लदी एक कार में अचानक आग लग गई।

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कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले ली और वाहन धू-धू कर जलने लगा। कार में रखी शराब की खेप भी आग में पूरी तरह नष्ट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत या झुलसने की सूचना नहीं है। घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप होने के कारण समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आग लगने के कारण और शराब की खेप के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

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