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Bhagalpur News: कटिहार : एनएच 31 पर बस और बाइक की भीषण टक्कर में एक की मौत, दो गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। एनएच-31 पर देवीपुर चौक के पास बस और बाइक की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। बाइक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और पुलिस जांच कर रही है।

Bhagalpur News: कटिहार : एनएच 31 पर बस और बाइक की भीषण टक्कर में एक की मौत, दो गंभीर

Bhagalpur News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। एनएच-31 पर देवीपुर चौक के पास शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार बस और बाइक की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बस पर सवार कुछ यात्रियों के भी चोटिल होने की सूचना है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

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घायलों का इलाज

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार तीनों घायल युवक को इलाज के लिए कुरसेला सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जबकि एक युवक को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक जितेन्द्र कुमार (26) समेली चकला मौलानगर वार्ड 11 का निवासी था। जबकि घायल सागर कुमार (22) एवं रौशन कुमार (20) भी इसी गांव के रहने वाले हैं।

दुर्घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, एक ही बाइक पर सवार होकर तीन युवक समेली से कुरसेला आ रहे थे। इसी दौरान देवीपुर के पास कटिहार की ओर जा रही तेज रफ्तार बस और बाइक में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। जबकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और बस को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सामान्य प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना शुक्रवार की दोपहर हुई।
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